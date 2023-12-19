المحمداوي يعلن نجاح الخطة الخاصة لتأمين الانتخابات

2023-12-19 13:20:13 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة تأمين الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع): "أكملنا الخطة الأمنية بنجاح بجميع صنوف القوات الماسكة ولم نسجل أي خرق أمني للمرة الأولى"، مشيرا الى أنه "تم القاء القبض على 303 مخالف للتعليمات الانتخابية".

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المحمداوي: "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات نقلت عصا الذاكرة إلى مفوضية الانتخابات سواء في بغداد او المحافظات بوقت قياسي"، مشيرا الى أن "القطعات أدت دورها وأضافت لسجلها خدمة الشعب والوقوف مع القانون والدستور".

وأوضح أن "سقوط الطائرة المروحية في قضاء طوزخرماتو حصل إثر خلل فني وتم وفتحنا مجلسا تحقيقيا لمن أعطى أوامر بالإقلاع أثناء الضباب".

يتبع..