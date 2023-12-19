الميناء يواجه نفط الوسط بغياب أبرز لاعبيه

2023-12-19 14:16:10 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي الميناء عن غياب الثنائي عبد الله محسن، وحسن عودة عن مواجهة نفط الوسط التي ستجرى اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة العاشرة من دوري النجوم.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي الميناء أن" الفريق أنهى استعداداته من أجل التعويض، فيما سيغيب عن التشكيل عبد الله محسن وحسن عودة بداعي الإصابة، نحن نثق في الجميع والمدرب حسن أحمد، وعلينا أن نؤمن بحظوظنا، وقوتنا تكمن في لعبنا الجماعي".وأضاف البيان أن " الفريق أجرى مرانه الأخير مساء أمس الاثنين في ملعب النجف الثانوي، تحت قيادة مدربه حسن أحمد، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الهزيمة الثقيلة أمام أربيل (0-3) بالجولة الماضية".يذكر أن الميناء يعاني من نقص في قائمته عقب الإصابات الأخيرة، علاوة على عقوبة الفيفا بمنعه من تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين في هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الـ(14) برصيد 10 نقاط.