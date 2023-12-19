2023-12-19 14:22:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل المكون الكوردي، حضوراً ومشاركة انتخابية واسعة في ثلاث محافظات كان أبرزها في كركوك حيث النسبة الأكبر من المقاعد التي يتوقع أن يحصدها الكورد بمجالس المحافظات تليها ديالى ومن ثم صلاح الدين.

تفوق كوردي في كركوك

وفي كركوك، أكد عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني والنائب السابق جمال محمد "مشاركة 75% من الكورد في الانتخابات المحلية"، مؤكداً "ضمان حزبه 5 مقاعد في مجلس المحافظة وإمكانية الحصول على مقعد سادس".

ورجح محمد في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "تمثيل الحزب الديمقراطي في مجلس كركوك بحسب الأصوات والأرقام المعلنة يتراوح من مقعدين الى ثلاث مقاعد في مجلس محافظة كركوك".

فيما أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لقمان عبد اللطيف كاكايي حصول حزبه على "أكثر من 50 ألف صوت ما عدا التصويت الخاص ما يضمن مقعدين للحزب في مجلس المحافظة على اقل تقدير مع فرصة كبيرة لمقعد ثالث".

واكد كاكايي في حديثه لوكالة شفق نيوز ان "نسبة التصويت الكوردي في انتخابات كركوك تجاوز 70%"، لافتاً الى "تسجيل جملة خروقات وشكاوى سادت الانتخابات وتم تسجيلها واحالتها الى مفوضية الانتخابات".

وعن التحالف المحتمل مع الاتحاد الوطني لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس كركوك اوضح قائلا" إن "التحالفات قرارات تعود للقيادات المركزية للاحزاب وابرز اولوياتنا مصالح كركوك العامة بجميع مكوناتها".

الكورد يضمنون مقعداً في صلاح الدين

وبحسب الأرقام المعلنة في مراكز الاقتراع في طوز خورماتو شرقي صلاح الدين، فقد حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 9223 صوتاً ماعدا التصويت الخاص ما يؤهله لضمان مقعد في مجلس صلاح الدين، بحسب نائب مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني في المحافظة حسن محمد.

محمد كشف في حديثه لوكالة شفق نيوز" عن ضمان حزبه لمقعد في مجلس صلاح الدين لمرشح الاتحاد ياسين محمد علي ضمن قائمة الجماهير الوطنية بزعامة النائب أحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)".

واشار محمد الى ان "اعداد الناخبين الكورد في الطوز تتجاوز 30 ألفاً، الا ان مشاكل النازحين المتواجدين في كركوك وكرميان واقليم كوردستان منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أثرت على العملية الانتخابية"، مبينا أن "نسبة مشاركة الكورد في طوزخورماتو وصلت إلى أكثر من 50%".

من جانبه قال بختيار هجران مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في طوز خورماتو في حديث لوكالة شفق نيوز أن "الحزب حصل على 1800 صوت في الطوز باستثناء التصويت الخاص، فيما نال الحزب الشيوعي الكوردستاني 650 صوتا فقط".

واكد هجران "ضمان الكورد لمقعد في مجلس صلاح الدين للاتحاد الوطني الكوردستاني".

مقعدان لكورد ديالى

وبحسب القيادي في مركز خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني عباس محمود فإن الكورد نالوا "أكثر من 26 ألف صوت في الاقتراع وتجاوزها عتبة 30 ألف صوت مع التصويت الخاص".

وتوقع محمود في حديثه لوكالة شفق نيوز" حصول الكورد على مقعدين في مجلس ديالى وفق الأرقام المتوافرة"، مبينا أن "الانتخابات المحلية سارت بانسيابية دون مشاكل او خروقات مؤثرة على النتائج".

وفي الجانب الآخر أوضح عضو اللجنة الاعلامية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين أياد كركوكي أن "حزبه جمع 6500 صوتا خلال التصويت العام والخاص وسط مشاركة انتخابية ضعيفة في خانقين لم تتجاوز 30%".

وعزا كركوكي في حديث لوكالة شفق نيوز ضعف المشاركة الانتخابية في خانقين الى "زعزعة ثقة المواطن بالمسؤولين وعدم تنفيذ الوعود للجماهير الى جانب مخلفات وتبعات احداث اكتوبر 2017".