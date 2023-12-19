2023-12-19 14:23:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

بعد ساعات قليلة على إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة لمجالس المحافظات العراقية، بدأت النتائج تتكشف تباعاً على لسان المشاركين في تلك الانتخابات من الأحزاب السياسية المختلفة.





نتائج أولية

الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن تحقيق نتائج جيدة على مستوى محافظة نينوى. حيث أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء ( 19 كانون الأول 2023) أن حزبه حقق نتائج جيدة في محافظة نينوى، ولا يوجد أي تراجع في أصوات ناخبيه.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بحسب نتائج الفرز التي وصلت لنا من خلال الأشرطة فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل بين 6 إلى 7 مقاعد".

المرتبة الثانية والمناصب العليا

وأضاف أن "هذه النتائج متقاربة مع المرات السابقة، حيث كنا نحصل على ثمانية مقاعد ونحل في المرتبة الثانية، ولكن هذه المرة تم تقليل عدد المقاعد، ومع ذلك فقد جئنا بالمرتبة الثانية".

وأشار إلى أنه "وفقا لنتائج الانتخابات والمقاعد التي حصلنا عليها فقد ضمنا منصب النائب الأول للمحافظ أو منصب رئيس مجلس المحافظة سيكون للمكون الكردي في نينوى، وقد أثبتا كردية مناطق المادة 140 في نينوى من خلال عدد الأصوات التي حصلنا عليها".

وعقب فرز 52 % من الأصوات المدلى بها في محافظة نينوى؛ أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، حصوله على أكثر من 53000 صوت ما يؤهله للفوز بـ 7 مقاعد بحسب نتائج أولية غير رسمية نشرتها مراكز الانتخابات العراقية صباح اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول 2023

وفي محافظة نينوى، كان 1.695،566 شخصا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات العامة لمجلس المحافظات العراقية، صوت منهم ،882،479، تم فرز 52 في المئة من المحطات ضمن حدود المحافظة، وحصل الحزب على أكثر من 53،449 صوتا وحصل على سبعة مقاعد في مجلس المحافظات.





النتائج الرسمية

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت تحديد مساء اليوم الثلاثاء موعداً لإعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب "مساء الثلاثاء سنعلن النتائج الأولية".

وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، نجاح اقتراع التصويت العام.

فيما انتهت عملية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق بتمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين.