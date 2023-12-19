2023-12-19 14:23:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدرع الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وأمن القيادة، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (٢٤ ساعة الماضية) النتائج التَّالِيَة:

القاء القبض على (٢١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة (٥) مسدسات و(٤) بنادق، وكمية من العتاد ومخازن فارغة.

تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الأختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يتبع..



