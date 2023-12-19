2023-12-19 14:40:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، بشأن إيقاف شحنات النفط عبر البحر الأحمر، فيما اشار الى أن اسعار الوقود والسلع الاستهلاكية سترتفع بشكل كبير.

وقال البطاط لـ "بغداد اليوم"، إن "شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم قررت إيقاف جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن".

وأضاف، أن "الشركة ألقت باللوم على تدهور الوضع الأمني في المنطقة حيث يستهدف الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها متجهة إلى إسرائيل"، مبيناً أن "العديد من شركات الشحن أوقفت رحلاتها مع استمرار الهجمات".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة ستقود عملية بحرية دولية لحماية السفن على طول الطريق وهذا كلام لاستهلاك الاعلام"، مضيفاً أن "الدول المنضمة إلى هذه العملية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبحرين والنرويج وإسبانيا".

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "إن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين القادمة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة".

وأكمل البطاطا: "هنا نضع عدة علامات استفهام على هذا التصريح، لماذا الكيل بمكيالين، إذ حذت شركات النفط الكبرى الأخرى حذوا شركة بيبي فقد ترتفع أسعار النفط".

وارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مع ارتفاع تداول خام برنت بنسبة 2.6٪ إلى ما يقرب من 79 دولارًا للبرميل.

وقامت المزيد من شركات الشحن بتحويل حركة المرور الخاصة مع استمر التعطيل لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر".

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية.

أن ما يقرب من 15% من البضائع المستوردة إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم شحنها من آسيا والخليج عن طريق البحر.

ويشمل ذلك 21.5% من النفط المكرر وأكثر من 13% من النفط الخام.

سوف تواجه السلع الاستهلاكية التأثير الأكبر، على الرغم من حدوث الاضطرابات الحالية خلال موسم الشحن خارج أوقات الذروة.

وقالت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إنها لن تنقل بعد الآن البضائع الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

ومن أجل سلامة السفن قررت شركة إيفرجرين لاين التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري.

وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر."

يستهدف الحوثيون السفن المتوجهة الى إسرائيل والتي تمر عبر مضيق باب المندب - المعروف أيضًا باسم بوابة الدموع - وهي قناة يبلغ عرضها 20 ميلاً (32 كم)، ومعروفة بخطورة الملاحة فيها.

وأعلن الحوثيون دعمهم للمقاومة وقالوا إنهم يستهدفون السفن المسافرة إلى إسرائيل، باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ ضد السفن.

وبدلاً من استخدام مضيق باب المندب، سيتعين على السفن الآن أن تسلك طريقاً أطول للإبحار حول الجنوب الأفريقي، مما قد يضيف حوالي 10 أيام إلى الرحلة ويكلف ملايين الدولارات!!؟

وتصاعدت الهجمات على السفن في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تعليق شركات الشحن السفر عبر المضيق الذي يقع بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الأفريقي.

وهو الطريق الذي يمكن للسفن من خلاله الوصول إلى قناة السويس من الجنوب، وهو في حد ذاته ممر ملاحي رئيسي.

ووصفت ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، الوضع بأنه "مثير للقلق" بعد حادث يتعلق بشركة ميرسك في جبل طارق وهجوم آخر على سفينة حاويات.

وتبعتها شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، أكبر مجموعة شحن في العالم، التي قالت إنها ستقوم أيضًا بتحويل سفنها من المنطقة.

وذكرت رويترز أن شركة ناقلات النفط البلجيكية يوروناف ومجموعة الناقلات فرونت لاين ومقرها النرويج ستتجنبان مسارات البحر الأحمر.

وقالت شركة هاباغ لويد الألمانية إنها ستعيد توجيه عدة سفن عبر رأس الرجاء الصالح حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر "آمناً مرة أخرى للسفن وأطقمها".

وقالت شركة Evergreen Line إن أي سفن حاويات تقوم برحلات أطول بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط أو أوروبا أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة سيتم تحويلها أيضًا حول رأس الرجاء الصالح.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا لبيانات أسعار الشحن، إن شركات الشحن ستتواصل الآن مع العملاء لإعلامهم بتأخير الشحن، مضيفًا أن هناك "بالتأكيد ثمنًا يجب دفعه مقابل موقف مثل هذا".

وقال إن الصناعة ستواجه أيضاً آثاراً غير مباشرة مثل ارتفاع أقساط التأمين.

وأشارت سو تيربيلوفسكي من معهد تشارترد للوجستيات والنقل أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى تكاليف الوقود الإضافية والوقت، فإن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ترتفع "بشكل كبير"، حيث يواجه العملاء أسعارًا أعلى تنتقل إليهم أيضاً.



