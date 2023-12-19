وزير التعليم يهنئ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
2023-12-19 14:52:01 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقال العبودي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهنئة إلى شعوبنا العربية والإسلامية كافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية التي ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطاً تاريخياً ووجودياً راسخاً وتحمل رصيداً شامخاً من الأدب والثقافة والتواصل بين الأجيال".
وأضاف: "نعرب عن تقديرنا للمنظمات الدولية التي تفاعلت مع المناسبة العالمية لاسيما اليونسكو"، مثمناً "الجهود الساعية إلى تمكين الشعوب من هويتها الثقافية الأصيلة ولغاتها العتيدة".
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقال العبودي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهنئة إلى شعوبنا العربية والإسلامية كافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية التي ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطاً تاريخياً ووجودياً راسخاً وتحمل رصيداً شامخاً من الأدب والثقافة والتواصل بين الأجيال".
وأضاف: "نعرب عن تقديرنا للمنظمات الدولية التي تفاعلت مع المناسبة العالمية لاسيما اليونسكو"، مثمناً "الجهود الساعية إلى تمكين الشعوب من هويتها الثقافية الأصيلة ولغاتها العتيدة".