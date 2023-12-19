وزير التعليم يهنئ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

2023-12-19 14:52:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.وقال العبودي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهنئة إلى شعوبنا العربية والإسلامية كافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية التي ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطاً تاريخياً ووجودياً راسخاً وتحمل رصيداً شامخاً من الأدب والثقافة والتواصل بين الأجيال".وأضاف: "نعرب عن تقديرنا للمنظمات الدولية التي تفاعلت مع المناسبة العالمية لاسيما اليونسكو"، مثمناً "الجهود الساعية إلى تمكين الشعوب من هويتها الثقافية الأصيلة ولغاتها العتيدة".