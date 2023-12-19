مستشار رئيس الوزراء: الحكومة أتمت انتخابات مجالس المحافظات على أكمل وجه

2023-12-19 15:04:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أتمت انتخابات مجالس المحافظات على أكمل وجه.

وقال الركابي في تدوينة على منصة( X ) تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانتخابات ركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي"، مبيناً أن "الحكومة استطاعت اتمام انتخابات مجالس المحافظات على أكمل وجه".

وأضاف أن "الحكومة رسخت بذلك أن الانتخابات واجب وطني ولا تغيير إلا عبر صناديق الاقتراع".