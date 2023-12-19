2023-12-19 15:10:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع السفير النمساوي الجديد لدى العراق تعزيز العلاقات الثنائية وأبرزها اتفاقية النقل المزمع توقيعها بين البلدين، فيما أكد أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا في العراق بعد ثلاثين عاماً من غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية النمسا لدى العراق آندريا ناسي، بمناسبة استلام مهام عمله سفيراً مقيماً لبلاده في بغداد، وشهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها نحو تقوية المصالح المشتركة، كما جرى التطرق إلى اتفاقية النقل المزمع توقيعها بين البلدين".

وأشار السوداني إلى "أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا في العراق بعد ثلاثين عاماً من غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير"، مؤكداً أنّ "هذه الخطوة ستدعم العلاقات بين الجانبين، وتوسع فرص التبادل والشراكة، مرحباً بفرص عمل الشركات النمساوية في العراق، والانفتاح أمام إسهامها بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي".

وبيّن السوداني أهمية "دعم الاستقرار في المنطقة، وضرورة اتخاذ القوى الكبيرة والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي مواقف مسؤولة إزاء الأوضاع في الأراضي المحتلة، ووقف العدوان الوحشي على قطاع غزّة، وإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني".

من جانبه، نقل السفير النمساوي "تهنئة حكومة بلاده بنجاح تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، ورغبتها في توطيد التعاون مع العراق، والمشاركة في الخطط التنموية والبنى التحتية ومشاريع طريق التنمية".