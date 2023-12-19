معاودة ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

2023-12-19 16:20:36 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154300 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأشار مراسلنا إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار".

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154100 دينار مقابل 100 دولار.