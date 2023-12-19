أمانة بغداد: 90‎%‎ من لافتات المرشحين رفعت في العاصمة

2023-12-19 16:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- آمنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفع 90‎%‎ من لافتات المرشحين في العاصمة.وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه اليوم بتنفيذ حملة لرفع جميع صور ولافتات المرشحين من العاصمة، وتم رفع 90 بالمئة من تلك الصور".وأشار، إلى أن "بعض اللافتات والصور وضعت في أماكن مرتفعة على أسطح البنايات وتعود بعضها إلى القطاع الخاص وتم توجيه إنذار برفعها خلال هذا الأسبوع، وفي حال عدم رفعها سيتم فرض غرامات مالية وترصد بأرقام جبايات على كل بناية تضع صورا غير مرخصة على اعتبار أن المدد القانونية التي سمحت بها المفوضية المستقلة للانتخابات للمرشحين كانت شهرا قبل الانتخابات وتزال بعدها بيومين".وأضاف، أن "الأمانة ستمنح يومين إضافيين لرفع ما تبقى من صور ولافتات من الأماكن المرتفعة والبنايات بصورة عامة".