تعادلان في دوري نجوم العراق

2023-12-19 16:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريقا أربيل ونفط البصرة، ونوروز مع نفط ميسان، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي اللقاء الأول الذي جرى على ملعب الفيحاء في البصرة، تعادل نادي نفط البصرة مع ضيفه أربيل بهدف واحد لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط البصرة بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب روميو ريسيندي من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني سجل ياسين سامية لأربيل في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب نفط ميسان، تعادل نادي نفط ميسان مع ضيفه نادي نوروز بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل نفط ميسان أولاً من ركلة جزاء بالدقيقة 34 نفذها بنجاح المحترف علاء الدين الدالي، وأدرك نوروز التعادل من ركلة جزاء بعد أن نجح أحمد سعيد هدف بتنفيذها بالدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل علاء الدين الدالي هدفاً ثانياً لنفط ميسان من ركلة جزاء أيضاً ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وعاد نوروز ليعدل النتيجة في الدقيقة 76 عن طريق البديل المحترف إبراهيم توميو.

وشهد الشوط الأول حالة طرد للاعب نفط ميسان، رامي علي الوثماني في الدقيقة 43 لتراكم البطاقات ليكمل نفط ميسان المباراة بعشرة لاعبين.

وشهد الشوط الثاني حالة طرد ثانية في الدقيقة 63 للاعب نوروز مرتضى هديب بعد إعاقته لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي وهو في حالة انفراد ليكمل نوروز المباراة بعشرة لاعبين.

كما تم طرد مدرب فريق نوروز ولي كريم من قبل حكم اللقاء محمد صادق في الدقيقة 79 لاعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم.