2023-12-19 17:16:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة "بغداد اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023) نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

ووصل ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة الى مقر مفوضية الانتخابات للإشراف على اعلان النتائج الأولية.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس انها ستعلن النتائج الأولية للانتخابات المحلية بتمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراعين الخاص والعام 41% وفقاً للمفوضية.



