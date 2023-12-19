رئيس الوزراء يقدم التعازي لأسرة شقيق الشيخ حمودي
2023-12-19 17:28:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التعازي والمواساة لأسرة شقيق الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) ، أن "السوداني حضر مجلس العزاء المقام على روح شقيق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، المغفور له علاء باقر حمودي"، مبينا ، أن "رئيس الوزراء قدم التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والحاضرين من ذويه ومحبيه".