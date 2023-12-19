رئيس الوزراء يقدم التعازي لأسرة شقيق الشيخ حمودي

2023-12-19 17:28:03 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التعازي والمواساة لأسرة شقيق الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) ، أن "السوداني حضر مجلس العزاء المقام على روح شقيق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، المغفور له علاء باقر حمودي"، مبينا ، أن "رئيس الوزراء قدم التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والحاضرين من ذويه ومحبيه".