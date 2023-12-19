تشكيل حكومة نينوى سيطول.. تشضي الأصوات يحرم الجميع من "الهيمنة"

2023-12-19 21:46:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الكريم العبيدي، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، أن تشكيل الحكومة المحلية في محافظة نينوى سيحتاج لوقت طويل.

وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أي كتلة في محافظة نينوى لم تستطع تحقيق الأغلبية التي تمكنها من تشكيل الحكومة المحلية بمفردها دون التحالف مع الكتل الأخرى".

وأضاف أن "نتائج القوائم والكتل متقاربة في محافظة نينوى، ولكن على الأقرب فأن تشكيل الحكومة سيتأخر وسيحتاج لوقت طويل وتفاهمات وتوزيع للمناصب بهدف الحصول على كتلة الأغلبية".

وأشار إلى أن "منصب المحافظ سيذهب للعرب السنة، فيما سيكون منصب رئيس مجلس المحافظة من نصيب المكون الكردي، وستحصل المكونات على مناصب معاوني المحافظ".

ادناه نتائج الانتخابات المحلية في نينوى:







