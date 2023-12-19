البيان الختامي المشترك للمباحثات بين وفدي العراق وتركيا

2023-12-19 21:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



التقى وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين في أنقرة، بتاريخ 19 كانون الأول 2023، برفقة مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى من البلدين.

خلال المحادثات الثنائية بين الجانبين أجريت مشاورات شاملة حول القضايا الثنائية والإقليمية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والمياه، نتيجة لهذه اللقاءات، أتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبما يضمن التعاون المؤسساتي الشامل وأعلن الجانبان عن إرادتهما السياسية المشتركة والقوية في هذا الاتجاه.

تم خلال المحادثات التأكيد على الأهمية المشتركة بما يكفل وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، كما اتفق الجانبان على تعظيم مستوى التعاون الشامل في مجال مكافحة الإرهاب وبما يكرس لأمن واستقرار الجانبين.

كما بحث الجانبان التهديدات التي يمثلها حزب بي كي كي في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

أكد الجانبان على أن الأمن والاستقرار والازدهار الإقليميين سيكون ممكنا من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، وفي هذا السياق، تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يعد مساهمة في تنمية العراق والمنطقة في أسرع وقت ممكن.

بحث الجانبان مسألة التغيرات المناخية وتحدي المياه وانعكاساته المشتركة، وقررا استمرارية عمل اللجنة المشتركة الدائمة المشكلة لمعالجة التحديات بهذا الشأن.

وفي الختام اتفقت الجمهورية التركية وجمهورية العراق على مواصلة المناقشات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن إطار منظم ودون انقطاع.