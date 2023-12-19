ماكرون للسوداني: فرنسا ترغب بشراكة أساسية مع العراق والإسهام بمشروع طريق التنمية

2023-12-19 22:00:11 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى تهنئة من الرئيس الفرنسي بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات

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تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، تهنئة من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، بمناسبة نجاح الحكومة العراقية في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، بعد آخر عملية انتخابية جرت في عام 2013.

وأكد السيد السوداني أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها التي تضمنها منهاجها الوزاري في إقامة الانتخابات المحلية، بوصفها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، مشيراً إلى أن مجالس المحافظات خطوة مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي المعتمد في العراق.

وشهد الاتصال كذلك، البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مجالات عدّة، وأكد السيد ماكرون رغبة بلاده في أن تكون شريكاً أساساً للعراق، وتطوير علاقات التعاون في مجالات الأمن والطاقة، والإسهام في مشروع طريق التنمية.

كما تطرّق السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة، واصفاً خطوات المجتمع الدولي بالخجولة تجاه ما يحصل من إبادة للفلسطينيين.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل مستمر إلى المدنيين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية، وكذلك التأكيد على منح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.