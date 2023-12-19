2023-12-19 22:10:03 - المصدر: الفرات نيوز

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تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالبشر، حيث تمكن أبطال مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك من احباط محاولة تهريب اجانب (باكستانيين وافغان) اثناء محاولة دخولهم محافظة كركوك قادمين من احدى المحافظات الشمالية متجهين الى محافظة بغداد ، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها مفارز مديرية الجريمة المنظمة/كركوك من نصب كمين محكم في إحدى السيطرات نتج عنها القبض على ٢٠ اجنبي و ٢ عراقيين سائقي العجلة الذين يقومون بتهربيهم ، حيثُ تم إخفائهِم داخل تحوير في حوض عجلة الحمل .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل .

وتهيب وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية المواطنين للإبلاغ عن العمليات الإرهـ ـابية وعصـ ـابات الجريمة المنطمة والحالات المشبوهة من خلال الاتصال على الخط الساخن المجاني ١٤٤ .