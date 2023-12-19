السيسي للسوداني: انتخابات المحافظات خطوة دستورية وتعزز استقرار البلاد

2023-12-19 22:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

قدّم رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني تهانيه إلى الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سيادته مع الرئيس المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن تمنياته، باسم العراق حكومة وشعباً، إلى مصر وشعبها الشقيق بموفور الاستقرار والنمو والتقدم.

من جانبه هنأ الرئيس السيسي السيدَ السوداني والشعب العراقي بمناسبة نجاح تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة دستورية وديمقراطية تعزز الاستقرار السياسي في البلاد.

كما شهد الاتصال التباحث في مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهم الملفات والتطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما العدوان الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني وجهود إغاثة اللاجئين والمنكوبين ووقف إطلاق النار، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول التطورات هناك، خصوصاً بين البلدان العربية والإسلامية.