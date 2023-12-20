أتلتيكو مدريد يتعثر أمام خيتافي بتعادل مثير

2023-12-20 02:06:07 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل (3-3) مع ضيفه خيتافي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.وجد أتلتيكو مدريد صعوبة بالغة على مدار الشوطين، حيث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 38.لكن أنطوان جريزمان سجل الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 44، قبل أن ينجح بورخا مايورال في إدراك التعادل لخيتافي في الدقيقة 54.واستعاد أتلتيكو مدريد تفوقه بالهدفين الثاني والثالث لألفارو موراتا وجريزمان من ركلة جزاء في الدقيقتين 64 و69.إلا أن خيتافي استغل النقص العددي وانتزع نقطة التعادل بعدما قلص أوسكار رودريجيز الفارق بهدف ثان في الدقيقة 87، وسجل مايورال الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93.وفرط أتلتيكو مدريد في نقطتين ثمينتين وتعثر للجولة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الرابع، ومبتعدا بفارق 9 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة.