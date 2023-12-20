غوارديولا يقترب من تحقيق انجاز تاريخي في مونديال الاندية

2023-12-20 07:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية ان المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا يقترب من تحقيق إنجاز فريد في بطولة كأس العالم للأندية بعدما قاد مانشستر سيتي الإنكليزي لبلوغ النهائي.وظهر المدرب الإسباني في مونديال الأندية للمرة الرابعة في مسيرته التدريبية بعدما قاد برشلونة مرتين بالبطولة عامي 2009 و2011، فيما تواجد أيضا مع بايرن ميونيخ في 2013، وبعد مرور 10 أعوام، عاد غوارديولا للظهور في المونديال من جديد بعدما قاد المان سيتي للتتويج بطلا لدوري أبطال أوروبا.ولم يسبق لغوارديولا خسارة اللقب في المشاركات السابقة، إذ يملك في جعبته 3 ألقاب، أكثر من أي مدرب آخر، بالتساوي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسيكون غوارديولا على مشارف إنجاز تاريخي مزدوج، الأول يتمثل في قدرته على أن يكون أكثر المدربين تتويجا باللقب 4 مرات، والإنجاز الثاني يتمثل في أن يكون أول مدرب يحصد لقب مونديال الأندية مع 3 فرق مختلفة.