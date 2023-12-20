2023-12-20 07:42:01 - المصدر: واع

بغداد-واعاعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عجلتين سياحيتين مخالفتين في منفذ عرعر الحدودي .وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الاأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء ، أن" مديرية منفذ عرعر الحدودي تمكنت من ضبط عجلتين صالون شوفرليت نوع (تاهو) موديل 2010، 2008 بصحبة مسافرين عراقيين مقيمان خارج البلد ، تبين من خلال تدقيق جواز سفرهما قيامهم بادخال عجلات أخرى ولم يتم تأشر مغادرتها العراق، وهذه مخالفة حسب القانون الذي ينص بعدم السماح بادخال واخراج عجلة ثانية ما لم تغادر العجلة السابقة.تم تنظيم محضر ضبط اصولي احالة العجلتين والاوراق التحقيقة الى مركز شرطة جمرك عرعر لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.