برشلونة يحدد مواصفات صفقته الشتوية 

2023-12-20 07:54:07 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف تقرير صحفي إسباني، مواصفات الصفقة التي يستهدف برشلونة ضمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال كانون الثاني المقبل.ويستعد برشلونة لملاقاة ألميريا، اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 18 من عمر الليجا.وبحسب صحفية "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة يخططون للتعاقد مع لاعب وسط جديد على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي.ويرغب برشلونة في تعويض غياب بابلو جافي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا في تشرين الثاني الماضي.وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو المدير الرياضي للبارسا وضع عدة مواصفات لضم اللاعب، أبرزها أن يكون قوي جسديا، وثانيها أن يكون لديه الخبرات اللازمة لقيادة وسط برشلونة فيما تبقى من الموسم.وأوضحت أن برشلونة وجد ضالته في لاعب من البريميرليج، أبدى استعداده للعب بقميص البارسا لمدة 6 أشهر.ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبرى، وبالتالي لجأ لخيار الإعارة.برشلونة يحدد مواصفات صفقته الشتويةمتابعة – واعكشف تقرير صحفي إسباني، مواصفات الصفقة التي يستهدف برشلونة ضمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال كانون الثاني المقبل.ويستعد برشلونة لملاقاة ألميريا، اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 18 من عمر الليجا.وبحسب صحفية "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة يخططون للتعاقد مع لاعب وسط جديد على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي.ويرغب برشلونة في تعويض غياب بابلو جافي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا في تشرين الثاني الماضي.وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو المدير الرياضي للبارسا وضع عدة مواصفات لضم اللاعب، أبرزها أن يكون قوي جسديا، وثانيها أن يكون لديه الخبرات اللازمة لقيادة وسط برشلونة فيما تبقى من الموسم.وأوضحت أن برشلونة وجد ضالته في لاعب من البريميرليج، أبدى استعداده للعب بقميص البارسا لمدة 6 أشهر.ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبرى، وبالتالي لجأ لخيار الإعارة.