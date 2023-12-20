اليوم.. 4 مواجهات بانطلاق الجولة الـ10 لدوري نجوم العراق

2023-12-20 08:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، يوم الأربعاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، اثنان منها في بغداد وواحدة في النجف وأخرى في واسط.

مباراتان ستقام عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تجمع الأولى نادي القوة الجوية وضيفه دهوك وتقام المباراة على ملعب الكوت وهو الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية.

هذا و ستجمع المباراة الثانية، فريقي الطلبة وكربلاء، ويضيف المباراة ملعب أمانة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الطلبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً تجمع نادي القاسم بضيفه الكهرباء وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لنادي القاسم.

وأخيراً، يحتضن ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً مباراة فريقه الزوراء وضيفه أمانة بغداد.