بارزاني ونولاند يشددان على التنسيق بين بغداد وأربيل والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب

2023-12-20 17:10:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، يوم الأربعاء، على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة خطر الإرهاب.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نائب الوزير الأمريكي والوفد المرافق لها بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانسكي والقنصل العام الأميركي في أربيل مارك سترو وعدداً من الدبلوماسيين الأمريكيين.

وذكر البيان أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل المشاكل بينهما ومسألة الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على التهديدات الأمنية ومخاطر عودة ظهور داعش في العراق والمنطقة، وأكدا على التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة خطر الإرهاب والعقبات الأمنية.

وكان الوضع السياسي الداخلي في إقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع حيث أعرب الوفد الضيف عن تقديره لتطوير البنية التحتية والسلام والاستقرار في إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة التنسيق والوحدة بين الأطراف السياسية في الإقليم.

وفي جزء آخر من اللقاء، أشار بارزاني إلى أن إقليم كوردستان حاول دائماً أن يكون عامل استقرار وحل في العراق وأراد حل مشاكله مع الحكومة الاتحادية من خلال الحوار، لكن هناك بعض العوامل شكلت عوائق أمام حل المشاكل وعودة النازحين وتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار.