حرف يدوية ضمن مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة

2023-12-20 17:12:02 - المصدر: واع

الشارقة - واعتضمنت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة افتتاح معرض التصوير الضوئي (إسلاميات - حرف يدوية) بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، من قبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبد الله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير، في مكتبة الشارقة العامة، بحضور أديب شعبان رئيس الاتحاد وعدد كبير من المعنيين ومحبي التصوير.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تضمن المعرض 40 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب يمثلون 15 دولة بينها العراق، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتداداً لتاريخ الفن الإسلامي، كما حرصت على ترجمة روح وشعار المهرجان تجليات، و سعت في الوقت نفسه إلى خلق عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية".وأضاف، أنه "اطلع الحضور على سلسلة من الأعمال المميزة، لا سيما المصور الأردني طارق إبراهيم هادي، والمصورة السعودية هناء تركستاني وهما من أبرز المصورين العرب".وتابع، أنه "كرّم عبد الله العويس ومحمد القصير الفائزين في مسابقة المعرض، وهم: عيسى إبراهيم من البحرين في المركز الأول ومحمد نجيب من مصر في المركز الثاني وعبد الله الخليلي من الجزائر في المركز الثالث".