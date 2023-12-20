العمليات المشتركة تحدد واجباتها بعد إتمام العملية الانتخابية

2023-12-20 17:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، واجباتها بعد إتمام العملية الانتخابية وإعلان النتائج، وفيما وضعت أهم التحديات التي يجري العمل على معالجتها أمنياً وعسكرياً، أكدت العمل على تسريع تسلم الداخلية لملف الأمن في المحافظات.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "العمليات المشتركة أكملت واجباتها المتعلقة بالعملية الانتخابية ولم يبق سوى الجزء الثاني من الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات حيث تأمين عملية العد والفرز للمحطات المتبقية وحماية مخازن المفوضية بعد إكمال نقل صناديق الاقتراع".و بشأن واجبات القيادة بعد إعلان نتائج الانتخابات أضاف أنها "ستكون الاستمرار بالواجبات المتعلقة بملاحقة الإرهاب والضغط عليه وتطوير خططنا وتكتيكاتنا خصوصا ونحن مقبلون على نهاية سنة وبداية سنة جديدة".وتابع، أن "النقطة الأهم في الواجبات محاربة المخدرات والجريمة المنظمة والسلاح غير المنضبط والأهم من هذا كله العمل على الإسراع في تسليم الملف الأمني في بعض المحافظات إلى وزارة الداخلية".وأكد، أن "وزارة الداخلية نجحت نجاحاً باهرا في إدارة 5 محافظات تسلمت الملف الأمني فيها وهي النجف الأشرف وبابل وواسط والمثنى والديوانية وهذا الأداء يشجع ويسرع عملية تسليم باقي المحافظات تباعا حسب الجدول المعد".