رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بإرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي منحت الجماهير العالمية فرصة استكشاف الثقافة العربية والتعرف عليها

2023-12-20 18:05:37 - المصدر: beIN SPORTS

beIN SPORTS تبث مقابلة حصرية مع جياني إنفانتينو بمناسبة مرور سنة على نهاية كأس العالم FIFA قطر 2022™

الدوحة، قطر؛ 20 ديسمبر 2023: بثت شبكة beIN SPORTS، الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا، مقابلة حصرية مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 18 ديسمبر الجاري بمناسبة مرور سنة على ختام فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ووصف إنفانتينو هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم بأنها الأفضل على الإطلاق والتي منحت العالم العربي إرثاً سيمتد لأجيال طويلة، حيث حصدت قطر إشادات واسعة بفضل التنظيم الناجح للبطولة وتقديم نسخة غير مسبوقة لعشاق كرة القدم. كما تحدث إنفانتينو خلال المقابلة عن المباراة النهائية التي شهدت أحداثاً مشوقة وغير متوقعة، وعن التحدي الذي وضعه لنفسه بحضور جميع مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة.

وفي هذا السياق، قال إنفانتينو: "أعتقد بأن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ هي أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، حيث شكلت احتفالية بأفضل ما يمكن أن تقدمه كرة القدم وسط مزيج من مشاعر الفرح والمتعة والفخر. كما حظينا بفرصة مشاهدة مباريات شيقة سادها الشغف والحماس والترقب، ما جعلها فعالية متكاملة".

وأضاف إنفانتينو بأن البطولة استقطبت خمس مليارات مشاهد تابعوا البطولة من منازلهم، وحوالي ثلاثة ملايين ونصف متفرج حضروا في الملاعب، مع أكثر من مليون ونصف شخص جاؤوا من أنحاء العالم خصيصاً لحضور البطولة، والعديد منهم كانوا يزورون المنطقة للمرة الأولى.

وأردف إنفانتينو: "أعتقد بأن استضافة كأس العالم للمرة الأولى في الوطن العربي وتحديداً في قطر كان خطوة موفقة، حيث أثمرت عن نتيجتين: أولهما حفز التغيير في الدولة على صعيد البنية التحتية من جهة وحقوق العمال من جهة ثانية، إذ يحظى اليوم مئات آلاف العمال هناك بظروف عمل أفضل مما كانت عليه قبل استضافة كأس العالم، وفق تصريحات منظمة العمل الدولية. وتتمثل النتيجة الثانية في منح دول العالم الفرصة لزيارة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على الثقافة العربية، حيث استقبلت المنطقة عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم بمنتهى الحفاوة، والذين أعجبوا بمدى كرم الضيافة الذي تتسم به عموماً. وكانت هذه المرة الأولى التي يزور بها الكثيرون الوطن العربي ويتعرفون على عادات أهله، حيث استمتعوا بالأجواء الرائعة والطعام الشهي وكل ما يحتاجه عشاق كرة القدم".

وأتاح قرب المسافات بين الملاعب التي استضافت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ لعشاق كرة القدم حضور عدة مباريات في يوم واحد، حيث أقيمت جميع المباريات في دائرة محيطها 54 كيلومتراً من الدوحة. وأشار إنفانتينو إلى أنه وضع لنفسه تحدياً لتحقيق حلمه وحضور جميع المباريات التي استمرت لمدة شهر، حيث قال:

"كنت أدرك جيداً مدى صعوبة تحقيق هذا الحلم، كما شعرت في الواقع ببعض الخوف قبل خوض هذا التحدي؛ إذ يمكن أن يغلبني التعب أثناء حضور المباريات، لكن ذلك لم يحدث لأن المباريات كانت غاية في التشويق والمتعة، ولا سيما المباراة النهائية، التي كانت أروع لحظات البطولة".

وشهدت المباراة الأخيرة التي أقيمت في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر 2022 تتويج الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة بعد واحدة من أروع المباريات في تاريخ كأس العالم، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في التغلب على نظيره الفرنسي حامل اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

وتابع إنفانتينو: "شهدنا مباراة رائعة وصلت إلى الأشواط الإضافية وسجلت العديد من الفرص في الثواني الأخيرة للمنتخبين، واختُتمت بنهاية مميزة مع ركلات الترجيح، حيث أحرز ميسي ثلاثة أهداف بينما أحرز كيليان مبابي أربعة، متضمنةً ركلات الترجيح بالطبع. وغمرتنا جميعاً مشاعر قوية بسبب هذه الأحداث التي لا يمكن مشاهدتها إلا في عالم كرة القدم، حتى إن سينما هوليوود ستكون عاجزة عن كتابة مثل هذا السيناريو".

وسجلت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المشاركة الخامسة لميسي، صاحب الـ 35 عاماً، في بطولات كأس العالم ليصبح صاحب أكبر عدد من المشاركات متجاوزاً الألماني لوثار ماتيوس. وتسلم قائد منتخب الأرجنتين كأس العالم أثناء ارتداء البشت القطري التقليدي، في حدث لقي أصداءً واسعة في جميع أنحاء العالم.

واختتم إنفانتينو: "كان من الرائع أن تروي هذه البطولة قصة كفاح لاعب كرة قدم متألق مثل ميسي وسعيه مع زملائه في المنتخب ومن ورائه أمة كاملة تترقب وتتابع، لينجح في نهاية المطاف بتحقيق البطولة. وكان شعوراً عظيماً حينما سلمته الجائزة. ولا ننسى بالطبع الأداء المتميز للمنتخب الفرنسي بمشاركة نخبة من أفضل من اللاعبين في العالم".