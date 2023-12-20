مصرف الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني لأغراض التطبيق السنوي

2023-12-20 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، إيقاف النشاط الائتماني لأغراض التطبيق السنوي.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظرا لقرب انتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق المعمول به سنويا ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الإحصائيات والجرد السنوي، تم إيقاف النشاط الائتماني بأنواعه كافة وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الأخرى".وأضاف، أن "المصرف سيستأنف العمل بالترويج خلال العام المقبل 2024".