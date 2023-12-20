محمد عماد يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا

2023-12-20 18:10:05 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميحدد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن القائمة النهائية لأسود الرافدين لنهائيات آسيا في قطر.وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائمة النهائية التي تضم أسماء لاعبي أسود الرافدين لبطولة آسيا سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة"، لافتا، إلى أن "لاعبي المنتخب الوطني سيتجمعون في مدينة أبو ظبي الإماراتية لإقامة معسكر تدريبي يستمر لحين المغادرة إلى قطر".وأضاف، أن "القائمة النهائية لأسماء اللاعبين التي سيتم اعتمادها في نهائيات آسيا التي تضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 كانون الثاني المقبل ولغاية 6 شباط، سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا، إلى أن "المدرب الإسباني كاساس الذي يتواجد في بلده سيقوم بإرسال القائمة النهائية بعد التشاور مع مساعديه، وتضم اللاعبين الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب في المحفل القاري".وتابع عماد، أنه "تم إرسال القائمة الأولية للاعبي المنتخب التي تضم 50 لاعبا إلى اللجنة المنظمة للبطولة في الـ 12 من الشهر الحالي، دون أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام كونها ستقدم خدمة كبيرة للمنتخبات المنافسة، وأيضا ستؤثر بالسلب على لاعبي الأندية في دوري نجوم العراق"، مؤكدا، أن "أيا من المنتخبات المشاركة لم يعمل على نشر القائمة الأولية".ولفت عماد، إلى أن "لاعبي المنتخب سيتجمعون في أبو ظبي في الثاني من الشهر المقبل، بمعسكر قصير يتخلله إجراء لقاء ودي أمام الشمشون الكوري في السادس منه، وبعدها سيشد المنتخب الرحال باتجاه الدوحة لخوض غمار منافسات مجموعته التي يستهلها بلقاء إندونيسيا في 15 من الشهر المقبل، ومواجهة اليابان في 19 منه، ويختتم منافسات المجموعة بلقاء فيتنام في 24 من الشهر ذاته".و بشأن تواجد منتظر الماجد المحترف في نادي هاماربي الناشط في الدوري السويدي، أوضح عماد ، أن "اللاعب منتظر الماجد موجود ضمن القائمة الأولية، ويرجع أمر تواجده في القائمة النهائية للمدرب كاساس الذي يجد في هذا اللاعب الشاب مستقبلا واعدا مع المنتخب الوطني".