تعليق الدراسة في معهد بدهوك بعد شجار بين الطلاب

2023-12-20 18:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر محلي في دهوك، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023، بأن الجهات المختصة أغلقت معهدا في المدينة وعلّقت الدراسة فيه بسبب شجار بين طلابه.

بدوره قال متحدث شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان في تصريح للإعلام الكردي تابعته "بغداد اليوم"، إن "إخطارا ورد يفيد باندلاع شجار عنيف بين طلاب أحد المعاهد الأهلية في مركز المدينة"، مبينا أن "مفارزنا وصلت على الفور إلى مكان الحادث وأحكمت سيطرتها عليه".

ونفى سليمان "استخدام الأسلحة في الشجار أو اعتقال المتسببين به"، مستدركا بأن "طلابا أُقفوا على ذمة التحقيق على أن يطلق سراحهم لاحقا".

وأفاد شاهد عيان طلب عدم ذكر اسمه بأن "الشجار اندلع على حين غرة بين 10 من طلاب المعهد وأسفر عن وقوع إصابات"، مؤكدا "وصول القوات الأمنية لمكان الحادث واقتياد مجموعة من الطلاب إلى مركز الشرطة".

وأوضح أن "الشجار اندلع في بادئ الأمر بين طالبين اثنين، ثم توسع قبل أن يتدخل أصدقاء الطرفين".