وزير التربية يوجه بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة باستئناف الدوام يوم السبت

2023-12-20 18:24:06 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة باستئناف الدوام يوم السبت.وذكرت وزارة التربية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية وجه بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة باستئناف الدوام يوم السبت لإكمال المنهج الدراسي المقرر للمراحل الدراسية المنتهية ( الثالث المتوسط والسادس الإعدادي فقط)".