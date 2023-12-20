"الحوت" يبتلع نزيلين أحدهما فلسطيني.. وحوادث أمنية في ذي قار

2023-12-20 22:18:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية بالمحافظة، بينها وفاة نزيلين داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلين أحدهما فلسطيني الجنسية والآخر عراقي من محافظة ذي قار، توفيا، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت سابقاً) بسبب عوارض صحية طارئة".

وبين المصدر، ان "النزيل الفلسطيني عمره 63 عاما ومحكوم عليه بالسجن 30 عاما، وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مضيفا أن "النزيل الثاني عمره في الخمسينيات ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ".

وأضاف المصدر، أن "مواطنا أصيب بعدة رصاصات في جسده إحداها في (دبره) بعدما نفذ مجهولون هجوما مسلحا ضده في منطقة الصخيين غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيراً إلى "نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم ".

وتابع المصدر، كما أن "شجارا مسلحا حصل بمباراة كرة قدم شمال شرقي مدينة الناصرية أدى لاصابة شخص واحد بجروح، فيما تم اعتقال معلم بتهمة المشاركة في الشجار المسلح ".