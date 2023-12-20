وزير الصحة يعلن نجاح اول عملية زراعة قلب صناعي في العراق

2023-12-20 22:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، نجاح اول عملية معقدة ونادرة لزراعة قلب صناعي في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المانيا بتاريخ 16 شباط 2023 والتي اعقبها زيارة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي خلال شهر نيسان الماضي، ولتعزيز أواصر التعاون الصحي والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الصحة وصل فريق طبي ألماني متخصص من جامعة هانوفر الى مستشفى الناصرية للقلب بمحافظة ذي قار وشاركوا الأطباء العراقيين بإجراء اول عملية معقدة ونادرة (زراعة قلب صناعي في العراق) لمريض يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من عجز القلب الاحتقاني غير المستجيب للعلاجات".وأضافت، ان "العملية أجريت مساء اليوم الاربعاء وتكللت بنجاح وتجري متابعة الحالة من قبل فريق مختص، وتوضح انه تم تهيئة جميع الترتيبات المطلوبة في المستشفى لاجراء العملية وتوفير المستلزمات الطبية المطلوبة لاجرائها حيث تم توفير أربعة اجهزة قلب صناعي واختيار وتهيئة المرضى الملائمين لإجراء العملية والتي يعتبر علاج دائمي لهم."وأشارت الوزارة الى "قيام المستشفى بتوفير قاعدة بيانات للمرضى من خلال إنشاء عيادة مختصة بمرضى عجز القلب وهي العيادة الاولى من نوعها في العراق ويشرف عليها كادر طبي وتمريضي وتقني متميز".ووجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، بحسب البيان، شكره وتقديره لملاكات مستشفى الناصرية للقلب لهذا الانجاز النوعي والتاريخي للحكومة العراقية ولوزارة الصحة ولدائرة صحة ذي قار وتندرج ضمن منهاج البرنامج الحكومي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية وتطوير عمل المراكز التخصصية.