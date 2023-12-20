ما هي حظوظ رونالدو في التربع على عرش هدافي عام 2023؟

2023-12-20 22:47:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، منافسة شرسة للفوز بلقب أفضل هداف خلال العام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015 والخامسة في تاريخه.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي عام 2023 برصيد 50 هدفا، بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، بفارق هدف واحد خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، متصدر ترتيب الهدافين في العالم.

ويتبقى أمام هاري كين مباراة واحدة خلال عام 2023، والمتمثلة في مواجهة فريق فولفسبورغ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني "بوندسليغا".

بينما يبدو أن عام 2023 قد انتهى إلى حد كبير بالنسبة لإيرلينغ هالاند بسبب معاناته من إصابة عضلية تبعده عن مباريات مانشستر سيتي سواء ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا بالسعودية، أو في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لا ينبغي نسيان المهاجم الفرنسي كليان مبابي هداف نادي باريس سان جيرمان، الذي سجل 49 هدفا حتى الآن، وأمام فرصة زيادة رصيده مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريق ميتز، ضمن الجولة 17 لدوري "ليغ1"، وهي الأخيرة بالنسبة له في العام الجاري.

وبالتالي، فإن فرصة الأسطورة رونالدو هي الأكبر لتحقيق لقب هداف العالم في 2023، في ضوء بقاء 3 مباريات له قبل نهاية العام رفقة نادي النصر، حيث سيواجه "العالمي" كلا من الاتفاق واتحاد جدة والتعاون خلال أيام 22 و26 و30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وسيكون أمام النجم البرتغالي فرصة كبرى لزيادة غلته من الأهداف، واستعادة عرشه للمرة الأولى منذ عام 2015، وسبق "لصاروخ ماديرا" أن حقق لقب هداف العالم خلال 4 مناسبات سابقة في الأعوام: 2011 (60 هدفا)، 2013 (69 هدفا)، 2014 (61 هدفا)، 2015 (57 هدفا)، مع ريال مدريد.

وفي ما يلي ترتيب هدافي العالم خلال العام 2023 حتى الآن:

هاري كين (بايرن ميونخ) - 51 هدفا.

كريستيانو رونالدو (النصر) 50 هدفا.

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 50 هدفا.



