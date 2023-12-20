وزير الثقافة يؤكد اهتمام رئيس الوزراء في الحفاظ على المخطوطات العراقية والعربية

2023-12-20 23:18:01 - المصدر: واع

القاهرة - واع - رشا محمدأكد وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد بدران الفكاك، اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الحفاظ على المخطوطات العربية والعراقية.وذكرت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "احمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار شارك في المؤتمر الدولي الأول حول التراث الحضاري للمخطوط العربي واللذي انطلق بنسخته الاولى في العاصمة المصرية القاهرة والذي يعد نقطة مهمة للحفاظ على أمن وحماية المخطوطات العربية".وأضافت، ان " الفكاك استعرض في كلمته على أهمية اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الحفاظ على المخطوطات العربية والعراقية من حيث اعداد خطط كبيرة وتبني العديد من المشروعات التي تحافظ على المخطوطات العربية من السرقة من ضمنها فتح مراكز للتراث العربي لحماية أمن المخطوطات من السرقة والتخريب ، كما دعا الفكاك أعضاء المؤتمر الى أن تعقد الدورة القادمة في بغداد".واشارت الى ان " هذا المؤتمر ويعد علامة فارقة دائرة المعارف على مر العصور كما تناول المؤتمر"، مبينة ان "خمس جلسات نقاشية تضمنت إشكالية المخطوط العربي ونسخة المؤلف وأمن المخطوطات وحمايتها كانت رسالة الموتمر اللذي حضره كوكبة من المختصين في البحث التراثي".