تعادل سلبي ينهي لقاء الزوراء وامانة بغداد بدوري نجوم العراق

2023-12-20 23:32:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل نادي الزوراء مع ضيفه نادي امانة بغداد من دون أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء .

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء في الدقيقة 79 لتراكم البطاقات، ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين .

وقاد المباراة واثق محمد حكم وسط ، يساعده جهاد عطية مساعد اول ، واحمد سلام مساعد ثانٍ ، وليث فرحان حكم رابع ، ومهند قاسم حكم فار .