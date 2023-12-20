روبرتو يقود برشلونة لإسقاط ألميريا في الليجا

2023-12-20 23:48:01 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد سيرجي روبرتو فريقه برشلونة للانتصار 3-2 على حساب ألميريا، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وسجل لبرشلونة رافينيا في الدقيقة 33، وهدفان لسيرجي روبرتو (60 و83)، بينما سجل لألميريا ليو بابتيتسا وإدجار جونزاليس (41 و71) على التوالي.وبهذا الانتصار، رفع البارسا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الأخير.