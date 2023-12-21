ليفربول يكتسح وست هام بخماسية ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة

2023-12-21 02:14:07 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ ليفربول، نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه 5-1 على ضيفه وست هام، مساء الأربعاء.أحرز أهداف ليفربول، دومينيك سوبوسلاي (28)، كورتيس جونز (56 و84)، كودي جاكبو (71) ومحمد صلاح (82).فيما سجل جارود بوين، هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 77.وأراح مدرب ليفربول، يورجن كلوب، مجموعة من لاعبيه الأساسيين في هذا اللقاء.