2023-12-21 07:24:16 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي العربي القطري اعتزاله اللعب دوليًا عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستخوض كأس أمم آسيا 2023.وكان المدير الفني لمنتخب سوريا هيكتور كوبر قد أعلن عن القائمة الأولوية لنسور قاسيون وخلت من السومة صاحب الـ34 عاماً.وقال عمر السومة في تصريح مقتضب نشرته قنوات "الكاس" القطرية: "قررت الاعتزال دوليًا".وخاض السومة 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل 20 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا.وتخوض سوريا وديتين ضد قرغيزستان وماليزيا، الشهر المقبل، في دبي والدوحة تواليًا، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا حيث وقعت في مجموعة تضمّ أستراليا، وأوزبكستان، والهند.