اليوم.. النفط وزاخو يختتمان "الجولة العاشرة" لدوري نجوم العراق لكرة القدم

2023-12-21 07:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الخميس، مباريات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق باقامة مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق بكرة القدم بإقامة مباراة واحدة في في العاصمة بغداد.

ويحتضن ملعب امانة بغداد المباراة الاخيرة التي تجمع فريقا نادي النفط صاحب المركز الثامن برصيد ثلاثة عشر نقطة لحد الآن، والذي اتخذ ملعب الامانة ملعباً افتراضياً له، بضيفه فريق نادي زاخو صاحب المركز 14 برصيد عشرة نقاط لحد الآن ويسعى كلا الفريقين لتحسين موقعهما في ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة العاشرة.

وأعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق عن تحديد يوم غد الجمعة موعداً لانطلاق منافسات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت تأجيل انطلاق مباريات الجولة العاشرة يوم واحد ، من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم التالي الثلاثاء لتزامنها مع انتخاباتِ مجالس المحافظات.