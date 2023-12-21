تشافي ينتقد فريقه رغم الفوز على الميريا

2023-12-21 07:58:11 - المصدر: واع

متابعة – واععلّق تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، على فوز فريقه أمام الميريا بنتيجة 3-2 في الدوري الاسباني.وقال تشافي في تصريحات بعد اللقاء: "شوط الأول غير مقبول، أخبرت اللاعبين بين الشوطين أنهم يجب أن يأخذوا خطوة للأمام في كل شيء، القيم، السلوك، اللعب، الدفاع".وتابع:" سيرجي روبرتو هو مثال للجميع. لقد حفز اللاعبين بين الشوطين. إنه قائد".وأكمل تشافي: "الشوط الثاني كانت لدينا الروح، أعتقد هذا يحدث لأن اللاعبين يتفقرون للثقة ويلعبون تحت الضغط".وختم: "هذه مباراة تنتهي 2-0 أو 3-0، لكن الفريق لا يمتلك الروح الذي أظهرها الموسم الماضي، ولا العدوانية ولا التركيز. هذا غير مقبول".