الطلبة تنفي استقالة مدربها وتستعد لتغييرات "كبيرة" بين اللاعبين بسبب النتائج السلبية

2023-12-21 11:44:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي الطلبة، يوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن استقالة أحمد صلاح من تدريب فريق كرة الطلبة، عازية السبب في النتائج السلبية للفريق الى تراجع أداء بعض اللاعبين.

وقال امين سر النادي رياض مزهر لوكالة شفق نيوز، إن ادارة النادي تستغرب من تداول هكذا أنباء، مبينا أن النادي متمسك باحمد صلاح لاخر لحظة.

وأشار إلى أن الخلل في النتائج السلبية بنتائج فريق النادي هو بعض اللاعبين وتراجع أدائهم وعدم عطائهم كما ينبغي داخل الملعب، وليس احمد صلاح الذي يبذل مجهودا كبيرا في اعادة الفريق ووضعه على سكة التنافس والانتصارات.

كما أكد مزهر أن الإدارة والمدرب ينتظران الانتقالات الشتوية لإجراء تغيير كبير في صفوف اللاعبين، ومنح احمد صلاح مطلق الحرية باختيار لاعبيه، ولا سيما ان اللاعبين الحاليين لم يكونوا من اختياره.

واوضح ان الادارة لا تريد احمد صلاح للفريق الأول فقط بل تمنحه الصلاحيات في بناء كرة النادي وخلق قاعدة ترفد الفريق الأول مستقبلا ، لافتاً الى ان احمد صلاح "عقلية جيدة ويمتلك فكرا تدريبيا عاليا".

وأشار امين سر نادي إلى أن منحة الحكومة المليارات الأربعة ستمنح النادي فسحة جيدة بتسديد الديون وتبييضها بالكامل وكذلك استقطاب لاعبين على مستوى عالٍ في الانتقالات الشتوية.

وكان فريق الطلبة تعادل سلبيا من دون اهداف مع كربلاء في الجولة العاشرة، كما تعادل مع متذيل الدوري نفط الوسط سلبيا ايضا في الجولة التاسعة، ويحتل حاليا المركز السادس برصيد 15 نقطة.