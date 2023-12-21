المالكي يدعو إلى التعاون والعمل الجاد للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات

2023-12-21 11:46:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، جميع الفائزين بثقة شعبهم وناخبيهم لعضوية مجالس المحافظات، داعياً إلى التعاون والعمل الجاد للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات.وقال المالكي في تدوينة له على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أهنئ جميع الإخوة الأعزاء الفائزين بثقة شعبهم وناخبيهم لعضوية مجالس المحافظات، وأبارك للقوى والكتل السياسية الفائزة".ودعا إلى "التعاون والعمل الجاد والدؤوب، ووضع المصلحة العامة لمحافظاتهم نصب أعينهم، بعيداً عن كل الاعتبارات الأخرى، فقد جاء الوقت لترجمة البرامج والشعارات الى مشاريع عمل والنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات على جميع الأصعدة، واعتماد معيار الكفاءة والنزاهة في تأدية المهام، وممارسة رقابة مسؤولة على الأداء في كل مرافق ودوائر المحافظات، ووضع سقوف زمنية لتقييم الأعمال وتنفيذ المشاريع والقدرة على الإنجاز".وأشار إلى، أن "استعادة ثقة المواطنين وكسب رضاهم هو التحدي الذي يجب أن ينجح فيه الجميع".