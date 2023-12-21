انطلاق بطولة أندية العراق للتايكواندو

2023-12-21 11:46:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق بمحافظة السليمانية اليوم الخميس، بطولة أندية العراق لفئة المتقدمين والمتقدمات للتايكواندو، بمشاركة عدة فرق محلية تمثل مختلف المحافظات.وقال عضو اتحاد اللعبة فالح ناعم في حديث لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة الأندية الخاصة بفئة المتقدمين والمتقدمات ستنطلق اليوم في محافظة السليمانية، من خلال إقامة المؤتمر الفني، الذي سيتم فيه توضيح بعض النقاط والتطرق للتعليمات والقوانين المستحدثة أخيراً، فضلاً عن إعلان العدد الكلي للأندية المشاركة، على أن تبدأ الفعاليات رسمياً يوم غد الجمعة."وتابع ناعم أن" المسابقة ستحظى بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا، الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية بحسب النتائج والمستويات، وتعد محطة تحضيرية مهمة للاعبينا ولاعباتنا، تمهيداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر أبطالنا خلال عام 2024 على الصعيدين العربي والقاري".