تشافي يصب غضبة على مهاجمه ليفاندوفسكي

2023-12-21 11:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس حالة الغضب الشديدة التي عاشها تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بين شوطي مباراة ألميريا، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "تشافي توجه إلى غرفة تبديل الملابس بحالة نفسية سيئة للغاية، بسبب إنهاء الشوط الأول بالتعادل (1-1) ضد ألميريا الذي يحتل المركز الأخير في الليجا".

وأضافت الصحيفة "وفقا لشهود عيان، دخل تشافي الغرفة غاضبا ووجه انتقادات عنيفة للاعبيه وبشكل محدد لروبرت ليفاندوفسكي الذي في النهاية كان حاسما بصناعة هدف الانتصار (3-2) لسيرجي روبرتو".

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي لم يكن قاسيا في انتقاداته للاعبيه، إلا في بعض الأحيان.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الأخير.





المصدر: موقع كورة



