الاستخبارات تحكم قبضتها على متهم قام بقتل شاب في الديوانية

2023-12-21 12:10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعد هروبه الى بغداد ..

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تحكم قبضتها على متهم قام بقـ ـتل شاب في محافظة الديوانية

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استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة ، وبعملية نوعية نفذها ابطال خلية الصقور الاستخبارية اسفرت من خلالها عن القاء القبض على متهم قام بقـ ـتل شاب في محافظة الديوانية

وبعد جمع المعلومات وتتبع تحركاته تمكنت مفارزنا من القاء القبض عليه في محافظة بغداد.





دونت اقواله واعترف صراحة عن قيامه بهذه الجريمة بسبب تعاطيه المخـ ـدرات، أُحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.





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