2023-12-21 12:21:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تنتظر 4 قوى سياسية في ديالى على نار هادئ، اكتمال العد والفرز في مراكز الاقتراع التي أجري فيها التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، على آمل التغيير في خارطة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات مساء الثلاثاء الماضي.

وقال مدير اعلام مفوضية ديالى سلام مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات باشرت بإجراء عملية العد والفرز لأصوات 107 محطات في مخازنها ببعقوبة"، مبينا أن "تلك الأصوات، تمثل أصوات الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الذي سبق الاقتراع العام".

وأضاف سلام، أن "عملية العد والفرز تجري وفق التعليمات مفوضية"، مشيرا الى أن "نتائج الانتخابات ستُنقل الى المقر العام في العاصمة بغداد لإعلانها، بعد اضافتها الى نتائج التصويت العام".

من جهته، اشار مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أن "نتائج اصوات 107 محطات لها تأثير مباشر في 4 قوائم بمحافظة ديالى"، منوها بأن "نتائج التصويت الخاص ستغير في هرم اسماء الفائزين، وربما نكون أمام مفاجئات من العيار الثقيل".

واضاف حسين، أن "نتائج الاقتراع الخاص ستحسم توزيع المقاعد على القوائم الفائزة في انتخابات ديالى".

وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، بالعد والفرز اليدوي لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، التي فشلت بإرسال نتائجها الكترونيا.

ويبلغ عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا 2038 محطة، من اصل 2367 محطة في التصويت الخاص، وهو مايعني اكثر من 86% من محطات التصويت الخاص سيتم فرز وعد اصواتها اليوم، فيما تمثل هذه الأصوات قرابة 6% من الأصوات الكلية، حيث تم اعلان النتائج بنسبة اكثر من 94% فقط، وسط ترقب لامكانية ان تتغير النتائج الأولية بسبب محطات التصويت الخاص.

ويجري العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق المنتشرة بعموم المحافظات وبحضور وسائل الاعلام وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.

وبحسب النتائج الأولية لمفوضية الانتخابات، فقد حصل تحالف ديالتنا الوطني على 97.185 صوتاًن وتقدم 75.928، والسيادة 70.560، وتحالف عزم 41.807، واستحقاق ديالى 41.190، والأساس العراقي 27.483، والاتحاد الوطني الكردستاني 23.715، وثابتون 14.187، والحزب الديمقراطي الكردستاني 6.804، واشراقة كانون 3.897، والقوى المدنية 3.691، وانبثاق 1.182، وقيم المدني 738، والمرشح صدام حسين 441، وحزب الداعي 415، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 397.



