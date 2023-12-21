2023-12-21 12:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الجولان، يوم الخميس، عن نيتها تعليق مشاركتها بالدوري الممتاز لكرة القدم بسبب الأزمة المالية.

وقال نائب رئيس النادي قاسم حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، بإيفاء وعوده بصرف مستحقات كانت قد وعدت بها قبل انطلاق الدوري".

واضاف حسين، ان "13 نادياً متضامنين بضمنها نادينا لقرار الانسحاب من الدوري الممتاز اذا ما نفذ الاتحاد وعده وصرف المبالغ المخصصة"، مؤكدا أن "آخر موعد للانسحاب يوم 1 من كانون الثاني من العام المقبل".

واشار الى ان الادارة اقنعت اللاعبين بالعودة الى التدريبات بعد انقطاعهم عنها منذ عدة أيام لعدم استلام مستحقاتهم"، لافتاً إلى أن "الفريق يحقق نتائج جيدة بالدوري الممتاز وقد فاز في آخر مباراتين في منافسات الممتاز".

يذكر أن النادي تنتظره مباراة مهمة ضمن الدوري الممتاز امام نادي الغراف يوم السبت المقبل، في محافظة ذي قار.