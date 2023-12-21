وزير التعليم يعلن الشروع ببناء مركز بحثي في بغداد هو الأول بالشرق الأوسط

2023-12-21 12:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – ستار زاجي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن عودة مجالس اتحاد الأبحاث العلمية بالعراق، فيما أشار الى التوجه لبناء مركز بحثي متخصص ببغداد هو الأول في الشرق الأوسط.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العالم منفتح الان على التطبيقات التكنولوجية كونها المسار المهم جداً في المجالين العلمي والبحثي"، مؤكداً "توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الموضوع".

وأضاف أن "الجامعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات متخصصة بهذا الجانب"، مشيراً الى أن "قراراً صدر بعودة مجالس اتحاد الأبحاث العلمية بالعراق والذي كان مقره في بغداد، والذي أغلق بعد عام 2003 بسبب الأحداث".

وذكر أن "الليلة الماضية صدر قرار بإعادة العمل به بإشراف مباشرة ودعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً الى أن"العمل على هذا تم منذ عام من خلال التشاورات والاجتماعات ولجان مشتركة مع مجلس الاتحاد".

وذكر أن "بغداد ستكون حاضنة لهذه لمجالس الخاصة باتحاد البحث العالمي، إذ إن بغداد كانت ومازالت وستبقى الاناء للبحث العالمي للدول العربية والإسلامية"، لافتاً الى أنه "لو تعاضدنا وتكاتفنا وتبادلنا الآراء العلمية، سوف ننهض".

وبين أن "البحث العلمي يأخذ الحيز الكبير في سياستنا لإدارتنا لوزارة التعليم العالي"، موضحاً أنه "تم الشروع ببناء مركز بحثي متخصص ببغداد سيكون هو الأول في الشرق الأوسط لدعم التخصصات سواء كانت الطبية والهندسية وعلم الاجتماع".